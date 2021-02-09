إغلاق 8 مطاعم سياحية وفنادق لمخالفتها إجراءات كورونا الوقائية

عمان- الغد- أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى 8 منشآت سياحية بين مطعم وفنادق.

وحررت الفرق 50 مخالفة وإنذارا لمنشآت أخرى، إضافة إلى مخافة 8 أشخاص خلال الشهر الماضي، لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن “لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي”.

وقامت الفرق بنحو 1015 جولة تفتيشية واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته الوزارة.

وشملت الجولات التفتيشية والرقابة العاصمة عمان وكافة محافظات المملكة.

وبينت الوزارة التزام 582 منشأه سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

ونبهت الفرق الرقابية نحو 151 منشأه سياحية بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.