إغلاق 9 محلات وتحرير 3 مخالفات لتجاوز الأسعار في إربد

اربد – اغلقت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد اليوم الاحد، 9 محلات تجارية لمخالفتها تعليمات الاغلاق الصادرة بموجب قانون الدفاع، وفق مدير المديرية عبد الحليم الجمرة.

وقال الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن المحلات المغلقة شملت محلاً يقدم الأراجيل، وآخر لبيع قطع السيارات، ومحلين للبناشر ومطعمين للمشاوي، ومحلي حلويات، ومحلاً لبيع المعجنات. وبين أن كوادر الرقابة في المديرية حرروا ثلاث مخالفات لمحلات تجاوزت السقوف السعرية المحددة في بيع الخضار والخبز والدجاج، مؤكدا توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية في اسواق اربد ومختلف ألويتها.

وأشار الجمرة الى استقبال سوق اربد المركزي اليوم 570 طناً من الخضار والفواكه.