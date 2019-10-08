أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إغلاق 94 منشأة صناعية وحرفية مخالفة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أحالت مديرية التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة للمدعي العام 241 قضية خاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية والخدماتية من مختلف محافظات المملكة لمخالفتها قانون البيئة.

واشار مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة المهندس محمد الريالات في تصريح اليوم الثلاثاء، الى اغلاق 94 منشأة صناعية وحرفية وخدماتية مخالفة، في حين تعاملت كوادر الوزارة مع 413 شكوى بيئية، إضافة الى مخاطبة 549 منشأة مخالفة لتصويب أوضاعها البيئية .

وأضاف، إنه تم شمول 497 صهريجا بنظام التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة، (مياه الصرف الصحي، المياه العادمة الصناعية، مياه الزيبار، مياه الكمخة) وكذلك مركبات نقل الزيوت المعدنية العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة منذ بداية تنفيذ المشروع.

وعن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها الوزارة في العاصمة قال انها بلغت 294 زيارة منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ التركيز على النوعية والكفاءة في أعمال الرقابة من خلال توحيد إجراءات التفتيش وفقاً المعايير العالمية وإصدار دليل اجراءات التفتيش البيئي، واعتماد خطط مبنية على تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب خطورتها على البيئة، إضافة الى رفع كفاءة المفتشين من خلال برامج بناء القدرات، التغلب على تحدي النقص في عدد الكوادر التفتيشية .

بترا

مقالات ذات صلة

أسيرة أردنية محررة كانت تستدل على أيامها بسجون الاحتلال بـ”قطعة خبز” (فيديو)

منذ 5 دقائق

“النقباء”: إقرار تعديلات “الخدمة المدنية” و”العلاوة الفنية” السبت المقبل

منذ ساعة واحدة

تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء 2019 وإنجازاتهم

منذ ساعة واحدة

طرح عطاءات حكومية في عمان وجرش

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock