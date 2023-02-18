افتتاح الجسر الرئيسي الثاني ضمن مشروع تقاطع الإرسال

افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم السبت، الجسر الرئيسي الثاني ضمن مشروع تقاطع الإرسال البالغ طوله 476 مترا، للسير القادم من المقابلين / شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور.

وأغلقت الوزارة تحويلة الإرسال الرئيسية القائمة وذلك لإكمال منطقة الربط على شارع الحرية وأصبحت حركة السير للقادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور من خلال الجسر.

أما حركة السير القادم من طريق المطار جسر ناعور باتجاه شارع الحرية ستكون من خلال الجسر الذي تم افتتاحه سابقاً مروراً من طريق مؤسسة المتقاعدين العسكريين وكلية تدريب عمان كخيار رئيسي او سلوك الطريق المحاذي لمديرية الأمن العام باتجاه جامعة البتراء كخيار بديل.

وأما حركة السير للقادم من طريق المطار وجسر ناعور والرجوع، من خلال طرق الخدمة للجسر الرئيسي الذي تم افتتاحه سابقاً من خلال فتحة التفاف للرجوع إلى شارع القدس للاتجاه الآخر، وفق إعلان الوزارة سابقًا.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 99 بالمئة، وسيتم استكمال الأعمال النهائية في المشروع وافتتاحه رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشملت الأعمال في المشروع إنشاء تقاطع من أربعة مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين وجسر خرساني بطول 476 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 مترا ضمن أربعة مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، إضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وأعمال السلامة العامة كافة، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.

– -(بترا)