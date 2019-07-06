إفتتاح المخيم الكشفي العربي الـ23 للمرشدات في الأردن

عمان – الغد – مندوبا عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، رعى السفير مازن كمال الحمود الأمين العام للجمعية، حفل افتتاح فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ 23 للمرشدات في الأردن، والذي تنظمه جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية بالتعاون مع الإقليم العربي للمرشدات، خلال الفترة ما بين 4-11 تموز (يوليو) الحالي، تحت شعار “يداً بيد نبني الأوطان”، وذلك بمشاركة 11 دولة عربية يمثلون جمعيتهم الكشفية الوطنية.

وتتضمن برامج المخيم، العديد من الفعاليات الكشفية التي تناسب المشاركات حسب أنشطتهن من المهارات والفنون اليدوية والأشغال الحرفية، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الثقافية والسياحية والتاريخية، منها زيارة مدينة البتراء، وقصر رغدان العامر، ومتحف السيارات الملكي ومتحف حكاية التراثي في مادبا، واليوم الوطني الذي يهدف إلى التعريف بتقاليد الدول العربية.

ويهدف المخيم إلى توثيق أواصر الود والإخاء بين المرشدات والقائدات على المستوى العربي، والمساهمة في تنمية قدراتهم الذاتية من خلال الممارسات العملية وتبادل الخبرات مع المرشدات العرب من مخلتف الدول العربية، والتعريف بأهم المعالم التاريخية والثقافية والسياحية في المملكة.