إفتتاح دورة نادي “دي لاسال” الرياضية

عمان – الغد – إنطلقت اليوم الأثنين، على ملاعب “دي لاسال” منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية السادسة، التي ينظمها نادي دي لاسال بمناسبة عيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى ميلاد المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وبرعاية مدير عام كلية دى لاسال الفرير ورئيس النادي جابي غزاوي، الذي ألقى كلمة رحب خلالها بالمشاركين.

وقال غزاوي في كلمة له، نرحب بالمشاركين من مختلف المدارس احتفاء بعيد الجلوس الملكي، ونجدد الولاء والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأنتم كما قال جلالة الملك، فرسان التغيير، بكم ترتقي الحركة الرياضية، ونرفع رايات الوطن في كل المحافل، فإحرصوا على الإبداع والتفوق والإبتعاد عن التعصب والإنفعال، لتبقي الروح الرياضية هى الهدف والغاية.

وقام غزاوي بتكريم فريق كرة القدم لنادي دي لاسال (تحت 14 سنة)، والذي حقق إنجازات في العام الحالي.

وفي النتائج الفنية، وضمن مسابقة كرة القدم (12 سنة)، فوز السامية على الوردية “جبل عمان” 2-1، وثيوذوروس على النموذجية 3-2، وراهبات الوردية “مرج الحمام” على السامية 7-6، والفرير على ثيوذوروس بركلات الترجيح 2-1، وصعد فريقا الفرير وراهبات الوردية للنهائي.

وفي مسابقة كرة السلة (تحت 14 سنة للإناث)، تأهل فريقا فريق الفرير وراهبات الوردية “مرج الحمام” للهائي.

وفي كرة القدم (تحت 10 سنوات)، فوز الوردية على إبن رشد بركلات الترجيح 3-2، والفرير على الأرثوذكسية “الأشرفية” 3-0، وراهبات الوردية “جبل عمان” على النموذجية 4-2، وتأهل فريقا الفرير والوردية للنهائي.

وفي كرة سلة (تحت 16 سنوات للذكور)، فوز الفرير على النموذجية 28-8، وفي مسابقة الإناث تأهل فريقا الفرير راهبات الوردية “مرج الحمام للنهائي.