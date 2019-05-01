إفتتاح فرعين إنتاجيين في سوف والزمالية بمناسبة عيد العمال

الغد- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إفتتح وزير العمل سمير سعيد مراد اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال، الفرع الإنتاجي الجديد لشركة ناب الفيل لصناعة الملابس، في بلدة سوف في محافظة جرش, الذي سيوفر نحو 400 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

وقال مراد خلال الحفل انه يصادف يوم الفاتح من شهر أيار الإحتفال العالمي السنوي بعيد العمال, وهو إحتفال يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال, من خلال مراسم مختلفة تقوم بها الدول, وهذا لتثمين إنجازات العمال ودورهم الريادي في خدمة البلد ونهضته الصناعية والمعمارية والتجارية والخدماتية وفي كل المجالات لأنهم أصحاب الإنجاز اللامحدود.

واكد مراد اننا ونحن نحتفل اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي, نستذكر الرعاية الهاشمية للعامل الأردني, الذي ظل على الدوام محط تقدير وثقة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني, في كل خطاباته ورسائله الموجهة الى عمال الأردن في هذه المناسبة, حيث كانت الدعوات الملكية مستمرة لتحسين الظروف المعيشية للعمال وتوفير البرامج التدريبية المتطورة .

وبين مراد انه على خطى صاحب الجلالة وتوجيهاته السامية, إنتهجت الحكومة مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال, وسخرت إمكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة وتسعى لشمولهم بالحماية الإجتماعية, وضمانات السلامة المهنية، ووضعت مهمة إيجاد فرص العمل لهم على رأس الأولويات والمهمات الموكولة إليها، وبما ينعكس في نهاية المطاف على تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق النمو والتقدم والإزدهار المأمول.

واوضح مراد ان الحكومة قامت بإتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من البطالة, والذي يحتل أولوية متقدمة في خطة التحفيز الإقتصادي للحكومة, حيث إستمرت وزارة العمل بالتوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة نقل الاستثمارات إلى المناطق النائية والبعيدة, خدمة لأبناء المجتمعات المحلية.

من جهته قال رئيس بلدية جرش علي قوقزه, ان انشاء هذا المصنع يعكس نهج الاهتمام الملكي المتواصل لتحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل المناسب لهم, مؤكدا اهمية الاستثمارات في المناطق النائية وجيوب الفقر , لما توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل وتسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة .

من جهته اكد المستثمر ان هذا المصنع يوفر المئات من فرص العمل مثنيا على التسهيلات التي قدمتها الحكومة بتنشيط الاستثمار واقامة مشاريع استثمارية من المجتمعات المحلية.

وحضر حفل الافتتاح عدد من نواب واعيان المحافظة ومحافظ جرش وعدد من السؤولين والمهتمين.

وفي ذات السياق إفتتح وزير العمل الفرع الإنتاجي الجديد لشركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة, الذي سيوفر نحو 700 فرصة عمل في محافظة اربد / وتحديدا في منطقة الزمالية.

وقال مراد خلال حفل الافتتاح ان قطاع العمل والعمال حظي في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين, بكل أشكال الدعم والإسناد, ونستذكر بحروف من نور، الرعاية الهاشمية للعامل الأردني، الذي ظل على الدوام محط تقدير وثقة صاحب الجلالة في كل خطاباته ورسائله الموجهة إلى عمال الأردن في مختلف المناسبات.

واكد ان الدعوات الملكية السامية دائما تتمحور حول تحسين الظروف المعيشية للعمال، وتوفير البرامج التدريبية المتطورة من خلال مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ، وتوفير الحماية الإجتماعية للعمال.

وبين ان إهتمامات جلالة الملك شملت توجيه الحكومة نحو إعداد برامج وطنية تدرس احتياجات الأردن وتتيح العديد من فرص العمل التي تتوافق مع سوق العمل، وتسلح العامل الأردني بلغة عملية عصرية حديثة، وتكسبه مهارات وعناصر نوعية تتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

واوضح مراد ان إفتتاح هذا الفرع الإنتاجي جاء ضمن إحتفالات المملكة في عيد العمال, مؤكدا إهتمام الحكومة بعمال الوطن اينما كانت مواقعهم , ولهم منا كل الإهتمام والرعاية حتى ينعموا بحياة كريمة، لينطلقوا واثقين في مواجهة كل الظروف والتحديات، ومواكبة التطورات والمستجدات ومواصلة بناء مسيرة الخير وتحقيق مزيد من الانجازات.

واكد مراد ان عمال الاردن يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التى يعتمد عليها الوطن , ولهم منا اجمل التحايا في عيدهم هذا , متمنيا على جميع عمال الاردن الإستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بالأردن وتنميتها وتنشيط اقتصادها.

واكد متصرف الزمالية راكان القاضي اهمية هذا المشروع الذي جاء شراكة بين الاستثمار الاجنبي وبلدية الزمالية ووزارة العمل

واعرب عن الامل بان يكون اقامة هذا المصنع بداية خير لافتتاح مصانع اخرى في المنطقة وتوفير فرص عمل لابناء وبنات المنطقة والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة .

من جهته قال خالد ابو زيد ممثل المستثمر الى ان استثمارات الشركة في المملكة تعود الى 18 عاما حين بداها بمشروع للالبسة في مدينة الحسن الصناعية معربا عن شكره لكل من اسهم في دعم اقامة هذا المشروع الذي سيسهم في تنمية المنطقة اقتصاديا وتوفير فرص العمل .

وحضر حفل الافتتاح عدد من نواب واعيان المحافظة ومحافظ اربد وعدد من السؤولين والمهتمين.

يشار الى انه تم لغاية هذا الوقت انشاء 23 فرع تعمل على تشغيل 6423 عامل / عاملة وعدد المشتغلين المستهدف هو 8110 , وهناك 8 فروع قيد الانشاء تستهدف تشغيل 2980 عامل وعاملة. منها ( 6 ) فروع تم الانتهاء من انشاء وتجهيز مواقعها , تستهدف تشغيل ما يقارب 1600 فرصة عمل سيتم البدء في تشغيلها خلال هذا العام , كما ان هناك 12 فرع قيد الاجراء تستهدف تشغيل 2700 , فيما العمل جار على انشاء 13 فرع لتشغيل 3900 بعد التنسيق مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار. ليصل اجمالي عدد الفروع ل 56 فرع لتشغيل نحو 17050 عامل/عاملة.

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