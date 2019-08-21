إفتتاح مؤتمر الرياضة والتنمية المستدامة في “الهاشمية”

محمد عمّار

المفرق – مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين؛ رئيس اللجنة الأولمبية، افتتح الدكتور ساري حمدان اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة بعنوان “الرياضية والتنمية المستدامة”، وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية والاوروبية.

وأشاد حمدان بجهود سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية في دعم الحركة الرياضية الأردنية وهذا المؤتمر، منوها إلى أن إلاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها اللجنة الاولمبية، تضمنت محور التنمية المستدامة وأثر القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني، وأكد بأن الرياضة أضحت صناعة تعمل على تفعيل الحركة الاقتصادية الوطنية بشكل كبير، وان اللجنة الاولمبية تطلب من العلماء والباحثين لعمل دراسات علمية تظهر أثر الحركة الرياضية في النشاط الاقتصادي الوطني، مشيدا بالدور الكبير للجامعة الهاشمية في محاور التنمية المستدامة، والتي اضحت انموذجا للتميز في التنمية المستدامة.

واشار رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني، الى أن الرياضة أداة فعّالة للمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، وهذا هو مفهوم الرياضة من أجل التنمية، وان الرياضة ليست مجرد غاية في حد ذاتها، بل أداة فعالة أيضا للمساعدة في تحسين حياة الفرد والمجتمع. فالرياضة بأشكالها المختلفة وسائل مثالية لتعلم القيم المثلى، كما أنها تعزز الصداقة والمنافسة الشريفة، وتعلّم روح الفريق والانضباط والاحترام، وتساعد في إعداد الشباب لمواجهة التحديات، والقيام بأدوار قيادية داخل مجتمعاتهم، وتزودهم بفرص التعبير عن أنفسهم، ليصبحوا أشخاصا فاعلين من أجل التغيير، كما تساهم في تهيئة عالم أكثر عدلا وسلماً وتقاربا، مشيرا الى الخبرات الكبيرة للجامعة في معالجة التحديات الوطنية ضمن حلول تنموية استراتيجية مستدامة.

وأعلن بني هاني عن إنشاء أكبر مدينة رياضية جامعية على مستوى الأردن والمنطقة التي تشمل مرافق رياضية متعددة وفي مقدمتها الأستاذ الرياضي الكبير والمسابح والملاعب الأولمبية والقاعات الصفية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وفق مواصفات البناء الأخضر.

وفي ذات السياق، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور زياد الطحاينة عميد الكلية، إن المؤتمر يناقش محاور حيوية تؤكد على العلاقة العضوية بين الرياضة والتنمية المستدامة، وأن المؤتمر يهدف إلى التقاء وتبادل الخبرات الأردنية والعربية والدولية، للوقوف على آخر المستجدات الرياضية في ميدان علوم الرياضة، لتحفيز الباحثين لمزيد من البحث العلمي في مجالات الرياضة المتنوعة والتخصصات المتداخلة وإتاحة الفرصة لطلبة الكلية للاستفادة من خبرات الباحثين العرب الدوليين، وتسليط الضوء على محاور ومفاهيم جديدة في علوم الرياضة

وألقت الدكتورة التونسية نائلة الغنوشي كلمة باسم المشاركين شكرت فيها الجامعة الهاشمية على جهودها في تنظيم هذا الحدث الرياضي، فيما اكد نائب عميد الكلية الدكتور عبدالباسط الشرمان أن هذا المؤتمر يأتي ضمن خطط الجامعة الهاشمية الشمولية والإستراتيجية في الحرص على التنمية المستدامة والشاملة ضمن محاور مدروسة ومطبقة وشكلت نموذجا وطنيا وعربيا يحتذى به.

وكانت محاور المؤتمر قد اقميت اليوم، وتتواصل يوم غد الخميس حيث سيقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم حفل ختام المؤمر وتوزيع الدروع التقديرية للمشاركين.

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