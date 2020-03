إفراج مبكر للبرازيلي مارين أحد أبطال فضيحة فساد “فيفا” بفضل كورونا

نيويورك – منحت قاضية فدرالية الاثنين في نيويورك افراجا مبكرا من السجن لأسباب انسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)، أحد أبرز المسؤولين الموقوفين بسبب فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسمحت القاضية باميلا تشن بالافراج عن مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة سجن لاربع سنوات لقبوله رشى بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح فيفا.

وكان مقررا ان يخرج مارين من السجن في 9 كانون الاول/ديسمبر 2020، بحسب مكتب السجون الفدرالي الاميركي، لكن بعد طلب من محامي مارين، منحته تشن “افراجا رحيما” لاسباب “من بينها تقدمه في السن، صحته المتدهورة بشكل كبير، ارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كوفيد-19، وضعه كمجرم غير عنيف وخدمة 80% من عقوبته الاصلية”.

