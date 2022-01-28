إفريقيا.. ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة “آنا”

قتل 86 شخصا على الأقل، بسبب العاصفة الاستوائية آنا في جنوب وشرق إفريقيا، ومع استمرار عمليات الإغاثة تنذر عاصفة أخرى بطقس أشد حدة.

واجتاحت العاصفة مدغشقر في 22 كانون الثاني/ يناير، وجاءت بعد أمطار غزيرة على مدى أيام.

وأعلنت البلاد حالة الكوارث مساء الخميس مسجلة زيادة في عدد القتلى جراء العاصفة إلى 48 بسبب انهيارات أرضية أو تهدم مبان أو الانجراف مع المياه.

ووصلت العاصفة إلى موزامبيق في 24 كانون الثاني/ يناير وأسفرت عن مقتل 18 قبل أن تتحرك في اتجاه مالاوي حيث تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء. وارتفعت حصيلة القتلى في مالاوي إلى 20 الخميس.

وذكرت الأمم المتحدة أن العاصفة أثرت على مئات الآلاف من السكان وأدت إلى سيول ودمار على نطاق واسع في البلدان الثلاثة.

وتتجه عاصفة أخرى هي العاصفة (باتسيراي) نحو الساحل الشرقي لإفريقيا.

رويترز