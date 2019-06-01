إفطار رمضاني لنزيلات الجويدة.. “الغد” ترصد مشاهد الألم والأمل

غادة الشيخ

عمّان- حان موعد أذان المغرب وبدأ الجميع بـ”كسر صيامه” في يوم رمضاني صيفي وحار، باستثناء ذلك الشاب الذي أدار ظهره للطعام ومنح تركيزه بتدليك أصبع سبابة والدته، والدته النزيلة.

لم تفلت يدا أبو صباح وهو ابن إحدى نزيلات مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (نساء) طوال فترة تناول والدته طعام الإفطار، ربما أزاحهما ليكسر صيامه بشربة ماء علها تمنحه القوة بالاستمرار بتدليك أصبع والدته وعلها أيضا تخفف من حدة التوتر التي كان يمر بها في تلك اللحظة، ذات الشعور الذي يعيشه كل عام وفي أي لقاء يجمعه بوالدته خلف أسوار السجن منذ العام 2004.

أبو صباح مشهد من المشاهد التي رصدتها “الغد” في تجربة خاضتها منذ أيام بتناول طعام الافطار مع نزيلات الجويدة نساء، استطاعت من خلالها تكوين صورة عن مدى المشاعر المختلطة التي تكون موجودة في يوم رمضاني تلتم فيه أسر حول مائدة الطعام داخل ومهما وضع مواصفات تجميلية له إلا أنه يبقى سجن.

وفي حديث سريع مع النزيلة وهي متهمة بجريمة قتل، تستطيع أن تلمس من خلال حديثها وكيف أن أولادها الثلاثة يجسلون حولها بجانبهم حفيدتها صباح، أنها وإن تم اتهامها بكل الجرائم الإنسانية إلا أنها تبقى الأم والسند وصاحبة المركز الأول فيما يحمله القلب من مشاعر في عيون أولادها.

لم يخجل أبناؤها بتاتا من القدوم للجويدة ومشاركة والدتهم طعام الإفطار، بل على العكس تماما وكما قالوا خلال الحديث الذي جرى بينهم وبين “الغد”: “هذه تاج راسنا ورح نظل نزورها في كل فرصة وما نقطعها”، على عكس الطاولة المجاورة لطاولتهم التي تواجدت فيها نزيلتان أعلنوا استسلامهما من قدوم أهلهما لتناول الافطار معهم.

“أكيد هم بالطريق، يمكن صار معهم شي، معقول نسيوا؟” جميع الأعذار وضعتها تلك النزيلتين وهما تنتظران أهلهما للمجيء، لكن يبدو أن الربتة على كتفيهما من تلك الشرطية وهي تقول لهن بصوت حنون “معلش أكيد رج يجوا عالعيد” كانت كفيلة للاستسلام لواقع أن أهلهما لن يأتوا.

ورغم أن واحدة منهما من الواضح جدا أنها كانت مستعدة نفسيا ومتشوقة جدا لرؤية أهلها، إلا أنها وبعد أن دقت ساعة أذان المغرب جلست على طاولة زميلتها التي لم يأت أهلها أيضا وتناولت معها طعام الافطار.

ووسط الحركة الكثيرة والأصوات العالية التي تصاحب ساعة الافطار، إلا أن هناك وفي زاوية ما في المكان تسمع صوت طفل يكاد يختنق من شدة الضحك، هو طفل واحدة من النزيلات المتهمة بالشيكات، قادما مع جدته والدة النزيلة وجالسا على حجر والدته التي لم تتوقف عن دغدغته واللعب معه.

كانت تلعبه ودموعها محبوسة في عينيها تكاد تنفجر من شدة المكابرة على نزولها، وخلال الحديث معها تبين أنه أول رمضان لها داخل أسوار السجن ومن الصعب جدا وصف هذه التجربة القاسية بحسب قولها لتختم والدتها الحديث بالقول ودموعها تنهمر: “والله احنا ولاد عالم وناس يا بنتي”.

أما في الزاوية الأخرى، فهناك طاولة تجمع نزيلة مع أبنائها الثلاث وزوجها الثاني غير الأب لأولادها، وهي نزيلة متهمة بتهمة الاختلاس، وهنا فضلت “الغد” أن يكون سؤالها لزوج النزيلة وما إذا كان يخجل من أن زوجته نزيلة وكيف أنه اختار أن يربي أولادها من زوجها الأول ليرد: “إذا كل الناس دشرتها أنا ما بدشرها هاي زوجتي ورح تظل شريكة حياتي”.

ربما تتعزز ثقافة نشر الرحمة في شهر الرحمة والغفران وربما تكون بادرة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الطيبة بتنظيم إفطار رمضاني يجمع نزيلات مع أهاليهم بتخفيف حدة التوتر لدى النزيلات وهو ما تؤكده المقدم بسمة الحجايا التي قالت لـ”الغد”: “نحرص دائما أن تكون المبادرات الإنسانية حاضرة في نظام عملنا في الجويدة مع النزيلات”.

وأضافت: “صحيح أن شهر رمضان له قدسيته وسمة الرحمة تسود فيه ونحرص أن تتعزز مبادراتنا الإنسانية فيه لكن بشكل عام كل مبادرة من شأنها أن تترك وراءها أثر نفسي جيد لدى النزيلة وله دور مهم في تخفيف حدة التوتر لديهن”.

قصص بعض النزيلات حاولت “الغد” من خلال تلك الزيارة رصدها ولو بشكل بسيط، لكنها وإن اختلفت الأسباب التي جعلت من نساء أمهات وعاملات وحتى شابات في عمر الورد، إلا أنها تتشابه جميعا في الحلم حلم الحرية، ذلك الحلم الذي يزيد التعلق به كل يوم عندما تقرأ كل النزيلات الآية الكريمة المخطوطة على إحدى جدران السجن: “وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى”.

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