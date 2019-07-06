العرب والعالمدولي

إقالة حاكم البنك المركزي في تركيا

منذ 15 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

انقرة– أقيل حاكم البنك المركزي في تركيا وتم تعيين نائبه في منصبه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر اليوم السبت.

وينص المرسوم على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال محافظا للبنك بدلا من مراد تشيتن كايا الذي كان قد عين في نيسان/ابريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد.

وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حاليا ب24 بالمئة.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15,72 بالمئة بالوتيرة السنوية في حزيران/يونيو، بعد 18,71 بالمئة في أيار/مايو.

وقال البنك المركزي التركي أن حاكمه الجديد سيعقد مؤتمرا صحافيا في الأيام المقبلة.-(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

ترامب

ترامب يقول حملات ترحيل المهاجرين تبدأ “قريبا جدا”

منذ 4 دقائق

زلزال شدته 7,1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

منذ 50 دقيقة

الأمم المتحدة: المعارك بطرابلس تخلف 1000 قتيل و100 ألف نازح

منذ 11 ساعة

الجزائر: تظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام وترفض الحوار معه

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock