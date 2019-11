إقالة مورينو وتعيين انريكي مدربا لإسبانيا

عمان – الغد – أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، إقالة روبرت مورينو من تدريب المنتخب الأول وعودة لويس إنريكي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الاتحاد بمدينة (لاس روثاس) في العاصمة مدريد اليوم الثلاثاء.

BREAKING: Luis Enrique has been re-appointed as Spain manager.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2019