إقالة مورينو وتعيين انريكي مدربا لإسبانيا

عمان – الغد – أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، إقالة روبرت مورينو من تدريب المنتخب الأول وعودة لويس إنريكي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الاتحاد بمدينة (لاس روثاس) في العاصمة مدريد اليوم الثلاثاء.

BREAKING: Luis Enrique has been re-appointed as Spain manager. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2019

وكان مورينو قد شغل المنصب بعدما اضطر إنريكي للاستقالة في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب ظروف قهرية تمثلت في مرض ابنته الراحلة، حيث كان يعمل حينها كمدرب مساعد للأخير.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني في 6 مواجهات، فاز في أربعة منها وتعادل في اثنتين، وسجلت إسبانيا معه 20 هدفا ودخل مرماها 3، وكانت آخر مباراة له مع “لاروخا” يوم امس الإثنين عندما سحقت إسبانيا نظيرتها رومانيا بخمسة أهداف نظيفة، لتتأهل كمتصدرة لمجموعتها إلى نهائيات أمم أوروبا (يورو 2020).