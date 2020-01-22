إقالة “ميدو” من تدريب المقاصة

القاهرة – قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة المصري لكرة القدم الاربعاء اقالة مدربه أحمد حسام “ميدو” لسوء النتائج.

وأعرب النادي عن أطيب الاماني لميدو “بالتوفيق والنجاح للمدرب السابق في خطواته المقبلة، باعتباره أحد المديرين الفنيين الشباب المميزين”.

وقرر مجلس إدارة المقاصة تكليف جمال عمر بالقيام بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقاد ميدو فريق المقاصة منذ بداية الموسم وخاض معه 14 مباراة في بطولة الدوري، فاز في مباراتين وتعادل في خمس وخسر سبع مباريات. وتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر. وهذه اسوأ بداية للمقاصة منذ صعوده للدوري الممتاز قبل 10 سنوات. – (أ ف ب)