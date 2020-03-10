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إقامة جولتين من “الليغا” دون جمهور بسبب فيروس كورونا

منذ 3 ساعات

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مدريد – أعلن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا عبر بيان صدر الثلاثاء، إقامة مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم دون جمهور خلال الجولتين المقبلتين، ما يأتي وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في بيان أن: “رابطة لاليغا ستكون على اتصال دائم بوزارة الصحة والمجلس للاستجابة لتوصياتهما أو قراراتهما، بهدف حماية صحة المشجعين واللاعبين وموظفي الأندية والصحفيين إزاء الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا”.

ويؤثر القرار على مباريات الجولتين الـ28 والـ29 (من 13 إلى 22 مارس/آذار) في دوري الدرجة الأولى والجولتين الـ32 والـ33 (في نفس الفترة) بالدرجة الثانية، والذي ويأتي في ضوء التدابير الاحترازية التي تعتمدها السلطات الإسبانية للحيلولة دون تفشي الوباء في أراضيها. (إفي)

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