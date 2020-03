مدريد – أعلن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا عبر بيان صدر الثلاثاء، إقامة مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم دون جمهور خلال الجولتين المقبلتين، ما يأتي وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في بيان أن: “رابطة لاليغا ستكون على اتصال دائم بوزارة الصحة والمجلس للاستجابة لتوصياتهما أو قراراتهما، بهدف حماية صحة المشجعين واللاعبين وموظفي الأندية والصحفيين إزاء الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا”.

La Liga to be played behind closed doors for at least two weeks https://t.co/fxc9b4Isyp pic.twitter.com/lszaTDIlB7

— CNA (@ChannelNewsAsia) March 10, 2020