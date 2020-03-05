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إقامة جميع المباريات والأحداث الرياضية في إيطاليا خلف أبواب موصدة

منذ ساعتين

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روما – ستقام جميع المباريات والاحداث الرياضية في ايطاليا خلف ابواب موصدة حتى الثالث من أبريل (نيسان) المقبل بحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة ايطاليا جوسيبي كونتي الاربعاء.

وجاء في المرسوم: “يستمر السماح بإقامة جميع الاحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الانواع، أكان خاصة او عامة، لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة اي من دون حضور الجمهور”.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية وحتى الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والاندية الرياضية بالقيام من خلال اجهزتها الطبية “بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسوؤلين وجميع الذين يرافقونهم”.

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس ايطاليا، بين ميلان ويوفنتوس الاربعاء، ونابولي مع انترميلان الخميس ولم يتم تحديد اي موعد جديد لاقامتها. (أ ف ب)

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