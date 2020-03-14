عمان – الغد – ينهي اتحاد الجولف في مقره مساء اليوم السبت، متطلبات دورة الحكام للمستوى الثاني، بمشاركة الحكام الذين انهوا المستوى الأول بنجاح بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام العرب والحكم والمحاضر الدولي هاني العبداللات.

وخضع المشاركون الى محاضرات نظرية في أبرز التعديلات للقانون الدولي للغولف، إضافة الى استعراض بنود القانون بجميع تفاصيله، تلاه تطبيقا عمليا للوقوف على ابرز الحالات المبهمة للاعبين والمدربين اثناء البطولات الرسمية.

وشارك في الدورة عضو الاتحاد هالة غاوي ولاعبة المنتخب الوطني للسيدات مجد نجادا وعضو لجنة تطوير الغولف للناشئين شادي جبجي، إضافة الى المدير الفني لمنتخبات الجولف عامر الحسن، وتم اخضاء كافة المشاركين الى امتحانات في هذا المستوى، وسيحصل الناجحون على الشهادة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجولف.

يشار الى ان عدد من المشاركين العرب ابدو رغبتهم في المشاركة في الدورة، إلا أن الوضح الصحي بسبب فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث يتيح الاتحاد الدولي للجولف R&A منح الأردن تنظيم دورات للتحكيم ومنح المشاركين الشهادة الدولية، وسيتم لاحقا تحديد موعد لخوض غمار المستوى الثالث، في مقر الاتحاد الدولي.

ويُخول للناجح التحكيم وإدارة اقوى البطولات العالمية، حيث يأمل اتحاد الجولف حصول هاني العبداللات على بطاقة التحكيم في أولمبياد طوكيو 2020 بصفته الحكم العربي الوحيد المؤهل لذلك.

من جهة أخرى، تضع لجنة تطوير الغولف اللمسات النهائية لاقامة دوري الجولف للناشئين (المرحلة الثانية) وذلك في نهاية شهر آذار (مارس) الحالي، حيث ينتظر مشاركة واسعة.