إقامة سباق جائزة البحرين دون جمهور بسبب خطر فيروس كورونا

المنامة – أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد ان السباق المقرر هذا الشهر سيقام من دون جمهور، على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصا في المملكة الخليجية.

The Bahrain Grand Prix organisers have put in place strict procedures for all personnel attending the race to ensure they can enter the country because of fears over coronavirus, and they have now turned their attention to spectators | by @becclancyhttps://t.co/KHxV9Nc29W pic.twitter.com/I0uSSKrge2

— Times Sport (@TimesSport) March 7, 2020