آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

إقامة سباق جائزة البحرين دون جمهور بسبب خطر فيروس كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المنامة – أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد ان السباق المقرر هذا الشهر سيقام من دون جمهور، على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصا في المملكة الخليجية.

وأفاد المنظمون في بيان الأحد إن القرار اتخذ بأن يقتصر السباق في 22 آذار (مارس)، وهو المرحلة الثانية من بطولة العالم، على المشاركين فقط، وذلك “حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي” هذه الرياضة. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

الهنداوي يخطف البطاقة الثانية للأردن نحو أولمبياد طوكيو 2022عاجل

منذ 5 دقائق

تغريدات .. بودولسكي تحت الشلال وأسينسيو يقترب من العودة

منذ 44 دقيقة

الملاكم زياد عشيش يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة واحدة

“السيري آ” لا يستبعد إيقاف النشاط حال وجود إصابات بين اللاعبين

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock