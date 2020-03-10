إقامة مباراة إشبيلية وروما دون جمهور.. ومصير مجهول لـ “الليغا”

مدريد – أصبحت مباراة إشبيلية وروما في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الخميس، أحدث مباراة يتم منع الجماهير من مشاهدتها على أرض الملعب بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين ينتظر الدوري الإسباني المشورة حول ما اذا كان سيجري بعضا من مبارياته من دون جمهور كما علمت وكالة “فرانس برس”.

وستقام مباراة إشبيلية وروما أمام مدرجات فارغة على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، تماما كمباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بين فالنسيا وأتالانتا الثلاثاء، حيث جاء في بيان لإشبيلية مساء الاثنين: “ستقام مباراة إشبيلية وروما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة”.

وأضاف البيان: “هذا من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور واحتواء عدوى “كوفيد-19″، حيث ينتظر الدوري الإسباني الآن أخذ المشورة من السلطات الصحية الإسبانية بشأن مباريات الدوري وامكانية اقامتها من دون جمهور ايضا، حيث من المقرر عقد اجتماعات حكومية رفيعة المستوى حول هذه المسألة اليوم الثلاثاء.

ℹ El Sevilla FC – Roma se jugará a puerta cerrada.#UEL #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 9, 2020

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد إيبار على ملعب “سانتياغو برنابيو” مساء الجمعة، بينما يستضيف ليغانيس السبت في العاصمة بلد الوليد، ويمكن تطبيق اقامة المباريات دون جمهور فقط على تلك التي ستقام في مدريد، وهي المنطقة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في إسبانيا، أو استخدام النهج نفسه على جميع مباريات الدوري.

وتثير خطوة اقامة مباراة إشبيلية وروما بدون جمهور، التساؤلات حول مباراة إياب دوري الأبطال التي ستقام على ملعب كامب نو في 18 آذار/مارس، بين برشلونة وضيفه نابولي الايطالي، وكما هي الحال الان، سيسمح لمشجعي أتلتيكو مدريد بالسفر إلى لندن لمشاهدة فريقهم ضد حامل اللقب ليفربول في ملعب أنفيلد الأربعاء، لكن لم يعرف اذا كان هذا الامر سيطبق على مشجعي ريال مدريد في مباراة فريقهم ضد مانشستر سيتي في إنجلترا في 17 آذار/مارس.

وكانت مباراة الاياب بين روما واشبيلية في العاصمة الإيطالية، قد أقرت سلفا بأن تقام خلف أبواب موصدة، بعد أن سجلت ايطاليا اكثر من سبعة الاف اصابة بفيروس كورونا امس الاثنين، ولاتزال اسبانيا اقل تضررا حتى الان حيث تم تأكيد اقل من الف حالة الاثنين بينها 500 في مدريد. (أ ف ب)