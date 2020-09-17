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إقامة مباراة بايرن ميونيخ وشالكه بحضور 7500 مشجع

منذ ساعتين

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برلين – تقام مباراة بايرن ميونيخ وشالكه الجمعة في انطلاقة الدوري الألماني لكرة القدم في حضور سبعة آلاف و500 مشجع كحد أقصى، وذلك بعد اتفاق توصل له الفريق البافاري مع السلطات الإقليمية.

وكانت الولايات الألمانية قد توصلت لاتفاق يمكن بموجبه أن تشغل الجماهير 20% من سعة الملاعب طالما تسمح الأوضاع الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بذلك.

ولن تكون هذه الإمكانية سارية إذا سجلت مدينة ما متوسط إصابات يزيد عن 35 حالة يومية لكل 100 ألف ساكن خلال اسبوع.

ويعد عدد السبعة آلاف و500 مشجع الذي تم الاتفاق عليه لحضور مباراة البايرن 10% تقريبا من سعة ملعب “أليانز أرينا” أي نصف العدد الذي تسمح به اللوائح.(إفي)

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