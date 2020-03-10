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إقامة مباراة برشلونة ونابولي خلف أبواب موصدة

منذ 4 دقائق

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مدريد – ستقام مباراة برشلونة الاسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي “فيروس كورونا” المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأشار النادي الكاتالوني عبر حسابه على “تويتر”، الى أن “مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو”، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة. (أ ف ب)

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