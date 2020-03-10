إقامة مباراة برشلونة ونابولي خلف أبواب موصدة

مدريد – ستقام مباراة برشلونة الاسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي “فيروس كورونا” المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

🎟 #BarcellonaNapoli sospesa la conversione dei voucher per i biglietti del Settore Ospiti

👉 https://t.co/u67fH0DCRs 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tipA7GWp7t — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 10, 2020

وأشار النادي الكاتالوني عبر حسابه على “تويتر”، الى أن “مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو”، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة. (أ ف ب)