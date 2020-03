إقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند دون جمهور بسبب كورونا

باريس – أعلنت الشرطة الفرنسية الإثنين، أن مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بروسيا دورتموند الألماني المقررة الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ستقام من دون جمهور على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

Due to the ongoing Coronavirus crisis, PSG v Dortmund will take place behind closed doors. pic.twitter.com/eLxDWV5sBm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 9, 2020