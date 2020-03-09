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إقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند دون جمهور بسبب كورونا

منذ ساعتين

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باريس – أعلنت الشرطة الفرنسية الإثنين، أن مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بروسيا دورتموند الألماني المقررة الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ستقام من دون جمهور على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر: “فيروس كورونا.. التزاما بالإجراءات التي أعلنت في مجلس الدفاع مساء أمس، قررت دائرة الشرطة في باريس ان المباراة ستقام خلف أبواب موصدة”.

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