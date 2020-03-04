إقامة مباريات كرة القدم بالإمارات دون جمهور بسبب “فيروس كورونا”

دبي – أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاربعاء، اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى اشعار اخر، بسبب تفشي “فيروس كورونا” المستجد في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على “تويتر”: “بعد متابعة كافة المستجدات المتعلقة بانتشار “فيروس كورونا” المستجد مع الجهات المختصة بالدولة، تقرر اقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بدون حضور الجماهير حتى اشعار اخر”.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت الثلاثاء تسجيل ست إصابات جديدة من جنسيات مختلفة،مرتبطة بحالتين ساهمتا بالغاء اخر مرحلتين من طواف الامارات للدراجات الهوائية الاسبوع الماضي .

وألغيت المرحلتان الأخيرتان بعد تشخيص إصابة فنيين من احد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات الى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الامارات الى 27 بينهم خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها، واتخذت السلطات إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدارسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة اربعة أسابيع ابتداء من الأحد المقبل. (أ ف ب)