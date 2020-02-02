إقامة مجانية في جناح في فندق ماريوت الفرسان أبوظبي احتفالا بعيد الحب

أبوظبي– يقدم فندق ماريوت الفرسان فرصة مميزة للفوز بإقامة لليلة واحدة في الجناح الرئاسي الأجمل في رحاب الفندق الأروع من فئة الخمس نجوم احتفالا بعيد الحب هذا العام.

سارعوا لحجز طاولة عشاء عيد الحب التي تجمع أطيب الأطباق المحضرة بأيدي أمهر الطهاة لتكونوا من الرابحين بهذه الفرصة الرائعة.

جهزوا حقائبكم لإقامة سعيدة وتجربة لا تنسى في رحاب الفندق المميز بأناقة تصميمه وروعة إنشائه الواقع في مدينة خليفة في أبوظبي، فمهما كان نوع الوجبة التي تتناولونها برفقة الشريك قد تتوج الليلة بفوزكما بإقامة فاخرة.

حيث يقدم “ذا جريل” عشاء رومانسيا لكل ثنائي يود قضاء لحظات سعيدة في رحاب المطعم المميز بأطباقه الشهية وبأجوائه الفاخرة مع عزف حي للساكسلفون مقابل 499 درهما إماراتيا للشخصين يتضمن المشروبات الخاصة، ولزيادة روعة الأجواء سيقدم المطعم الورود للسيدات كهدية مميزة احتفالا بهذه المناسبة.

ولعشاق الموائد المفتوحة يقدم مطعم “خيال” بديكوراته الرومانسية الأنيقة احتفالا يضفي خصوصية وألفة على المكان مع تشكيلة كبيرة من الأطباق الشهية المعدة من مواد أولية طازجة بالإضافة لمحطات الطهي الحية وركن الحلوى المعدة خصيصا لهذه المناسبة.

ويحتفل “لوبي لانج” بطريقة مميزة بتقديم شاي ما بعد الظهيرة في الفترة من 9 إلى 14 شباط (فبراير) بطقوس رائعة تناسب الاحتفال بعيد الحب بجلسات مريحة تطل على الحديقة الوارفة، مع تشكيلة من الأطباق التقليدية الحلوة والمالحة وأنواع من الشاي والقهوة المعدة بعناية وإتقان مقابل 99 درهما إماراتيا للشخص الواحد و195 درهما إماراتيا لشخصين، من الساعة 2:30 ظهراً حتى الساعة 5:30 مساءً.

ويقدم سراي سبا فندق ماريوت الفرسان أبو ظبي لعشاق الراحة والاسترخاء فرصة لتدليل أنفسهم وعيش لحظات لا تنسى احتفالا بعيد الحب مقابل 800 درهم إماراتي مع احتساء كوب ساخن من الشاي وتناول قطعة من الحلوى اللذيذة في صالة اللوبي أو بعض المشروبات الخاصة في صالة كوتور، يتوفر هذا العرض في الفترة من 11 إلى 17 شباط ، وتتضمن باقة السبا المذهلة دخول مجاني إلى المسبح.