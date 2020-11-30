إقامة 3 مباريات بدوري الفئات سن 14 ناشئين اليوم

عمان – الغد – حدد اتحاد كرة السلة جدول مباريات المرحلة الثانية (ذهاب) من بطولة الناشئين سن 14؛ حيث يلتقي اليوم كفريوبا مع الأرثوذكسي على صالة الحسن في إربد، والفحيص مع غزة هاشم على صالة الأول، واتحاد عمان مع الرياضي على صالة الأمير حمزة، علما أن المباريات تقام بتوقيت واحد عند تمام الساعة الخامسة مساء.

وتتجدد المواجهات يوم الخميس المقبل؛ حيث يلتقي الرياضي مع غزة هاشم عند الساعة الرابعة مساء على صالة الأمير حمزة، فيما يحل الفحيص ضيفا على كفريوبا عند الساعة السادسة على صالة الحسن، على أن يحل اتحاد عمان ضيفا على الأرثوذكسي في صالته وبالتوقيت نفسه. (فاست بريك)