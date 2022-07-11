إقبال ضعيف على الأضاحي في العيد

أكد مواطنون ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة في أول أيام عيد الأضحى المبارك مقارنة مع العيد الماضي رغم تحديد الأسعار من قبل وزارة الزراعة.

وعزا عدد من أصحاب حظائر المواشي؛ غلاء الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الخارج بالنسبة للمواشي المستوردة، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف بالنسبة للبلدية. وبلغت أسعار الخراف المستوردة في الأسواق بحسب مواطنين، ما بين 175 – 220 دينارا والبلدية ما بين 190 – 250 وأزيد. أما أسعار الأبقار والجمال فإن أسعارها مرتفعة جدا بحسب وزنها وعمرها.

وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأسعار مخالفة تماما للأسعار التي حددتها وزارة الزراعة ،مشيرين إلى أن ذلك يرجع لعدم إلتزام بعض التجار بالأسعار المحددة.

وطالبوا بضرورة فرض رقابة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة على أسعار المواشي.

المواطن سيف نايف حلاله، أشار إلى أن الإقبال على الأسواق ضعيف جدا وذلك يعود لارتفاع الأسعار، مطالبا بتشديد الرقابة الحكومية على سوق المواشي للتسهيل على المواطنين في عملية الشراء.

وبين الحاج رياض ختالين، أن الأوضاع المالية للمواطنين محدودة ، موضحا أن أصحاب الدخل المحدود وفرت مبلغا محددا من المال لشراء الأضحية بحسب دخلها، لافتا إلى أنه في حال فاق سعر الأضحية عن المبلغ المخصص لديهم فسوف يحول ذلك دون تمكنهم من الشراء. وقال الحاج محمد العمري، إن الأضحية تعتبر من إحدى الشعائر الإسلامية التي تساعد المسلم في التقرب من الله والحصول على الثواب والأجر الكبير، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها في الدين الإسلامي، مطالبا بمراعاة أحوال الناس ومساعدتهم على تقديم أضحيتهم وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وقال التاجر ضافي رزق، إن الاقبال على شراء الأضاحي ما زال محدودا، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة مقارنة بالمستويات المسجلة العام الماضي.

فيما أكد التاجر أحمد الأحمد، إن الاقبال على شراء الأضاحي اليوم لا يزال ضعيفا، بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، معربا عن أملة في تحسن الحركة الشرائية خلال اليومين المقبلين لأن معظم المواطنين يتوقعون انخفاض الأسعار بعد اليوم الأول.

يشار إلى أنه تم تحديد أسعار الأضاحي والماشية من قبل وزارة الزراعة التي أعلنت عن استيراد الآلاف من الرؤوس لتغطية الاحتياج الزائد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وحددت الوزارة سعر الأغنام المستوردة بحدود 150 دينارا للرأس الواحد بوزن 40 كغم، وسعر الخراف البلدية 190 – 200 دينار بوزن 40 كغم بمعدل 4.75 – 5 دنانير للكغم الواحد.

كما حددت أسعار العجول المستوردة بوزن 800-900 كغم ما بين 2000-2200 دينار أي بمعدل 2.75 دينار للكغم، وأسعار العجول البلدية بوزن 800-900 كغم ما بين 2200-2400 دينار؛ أي بمعدل 3 دنانير للكغم الحي. بترا