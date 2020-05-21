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إقبال كبير على المكيفات والمراوح بالتزامن مع موجة الحر

منذ 49 دقيقة

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عمان- قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن قطاعه شهد إقبالا كبيراً خلال الأسبوع الحالي على المكيفات والمراوح، بالتزامن مع موجة الحرارة العالية التي شهدتها المملكة، وبقاء المواطنين في منازلهم لفترات طويلة، وإن مبيعات المراوح كانت أكثر من المكيفات، إلا أن كليهما زادت مبيعاته.

واوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الحركة الشرائية على قطاع الكهربائيات بشكل عام ممتازة، خاصة المراوح والمكيفات، وأن الإقبال أفضل بكثير هذا الشهر مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
–(بترا)

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