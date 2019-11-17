إقبال متزايد على المشاركة في خاتمة جولات بطولة الدرفت

أيمن وجيه الخطيب

عمان- تشهد أروقة الأردنية لرياضة السيارات، إقبالا متزايدا من قبل متسابقي الدرفت لحجز أماكنهم للمشاركة في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت للعام 2019، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في ساحة الصيانة في البحر الميت.

اللجان العاملة في السباق، باتت جاهزة من أجل تقديم وجبة دسمة للجمهور أبطالها متسابقوا الدرفت، في سباق يعد من أقوى سباقات الدرفت قاطبة، وقد تنقلب الموازين بين المتسابقين في الترتيب العام لبطولة الأردن، على ضوء النتائج التي سيحققها المتسابقون في السباق الذي يتكون من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة في الجولتين الأولى والثانية.

ويغلق باب التسجيل للسباق عند الساعة 4 من عصر يوم الأربعاء المقبل، وتقام يوم الخميس بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، وذلك في ساحة الصيانة في البحر الميت، وستجرى عملية الفحص الفني بالفترة من الساعة 5 إلى 7 مساء في المكان ذاته، وسيتم عند الساعة 7.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق، وسيغلق عند الساعة 9 مساء موقف الصيانة في البحر الميت وبالفترة من الساعة 7.30 إلى 8.30 مساء موعد اجتماع لجنة الحكام مع المتسابقين، وتم تحديد الساعة 7.30 من صباح يوم الجمعة، آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في ساحة الصيانة في البحر الميت والفترة من الساعة 8 إلى 9 صباحا، لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق.

قلب الموازين

أبطال الدرفت المحليون والعرب يستعدون للسباق وتقارب النقاط بينهم يعطي الجولة الأخيرة من بطولة الأردن رونقا خاصا، حيث يتطلع رأفت هارون متصدر الترتيب العام بعد الجولة الرابعة برصيد 94 نقطة، إلى تحقيق إنجاز يمكنه من خطف اللقب، ويبلغ الفارق بين هارون وصاحب مركز الوصافة محمد الفقهاء (صاحب لقب الدرفت لعام 2018) 20 نقطة، والفارق بين الفقهاء وعمر الكخن “الثالث” 22.5 نقطة، فيما يبلغ الفارق بين الكخن وأحمد الجبالي “الرابع” 4.5 نقطة.

ويتعادل الجبالي في النقاط مع مجاهد البيتومني “الخامس”، والفارق بين البيتموني وأنس الحلو “السادس” نقطتين، والفارق بين الحلو وعصام الجمل “السابع” نقطة واحدة، وبين الجمل ومحمد نوفل صاحب “الثامن” 4.5 نقطة، وبين نوفل وعبدلله أبو حسين “التاسع” نصف نقطة، والفارق بين جبريل تحسين “العاشر” وسهيل الأصبح (فلسطين) في المركز الحادي عشر نقطة واحدة، وبين هشام عصام “الثاني عشر” وأحمد زارديك (مصر) في المركز الثالث عشر 3 نقاط.