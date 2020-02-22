إقبال واسع على جناح “دافزا” في “جلفود 2020”

دبي- اختتمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” مشاركتها في فعاليات معرض الخليج للأغذية “جلفود 2020” الذي يعد أكبر معرض من نوعه على مستوى المنطقة واستضافه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 شباط (فبراير) الحالي؛ حيث شهد جناح السلطة إقبالاً واسعاً من قبل مختلف الأطراف المعنية التي سعت إلى التعرف على مزايا المنطقة الحرة بمطار دبي والخدمات التي توفرها للشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وسعت “دافزا” خلال المعرض إلى تسليط الضوء على حركة تجارة المنتجات الغذائية عبر المنطقة الحرة بمطار دبي من وإلى السوق المحلية وغيرها من الأسواق العالمية؛ حيث تصدرت الولايات المتحدة الأميركية ومصر وهونج كونج قائمة أهم الوجهات التجارية والأعلى حركة لمثل هذا النوع من المنتجات عبر المنطقة الحرة، وهو ما يعكس قدرات الوصول والربط الفريدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة ويرسخ مكانتها بوصفها بوابة عالمية لحركة منتجات الأغذية العالمية بين مختلف القارات والمناطق حول العالم.

وتؤكد “دافزا” كفاءة المرافق والبنية التحتية والخدمات الجمركية والمناولة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال والتسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي توفرها للشركات العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها أو التي تسعى إلى إيصال منتجاتها إلى مختلف الدول حول العالم عبر إمارة دبي، وذلك بفضل الموقع المتميز في قلب حركة التجارة العالمية وإمكانية الوصول إلى مختلف المناطق خلال ساعات معدودة، إلى جانب ما يوفره مطار دبي الدولي بالقرب من المنطقة الحرة من مرافق وبنية تحتية متميزة.

وتتميز “دافزا” بتوفيرها خدمات عالمية المستوى للشركات المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، إلى جانب حلول التخزين ضمن “الوحدات الصناعية الخفيفة”، التي تتمتع بقدرات عالية من حيث التبريد والتي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط، والتي تعد مثالية للخضراوات والزيوت الحيوانية والنباتية والأغذية الجاهزة التي تأتي على رأس قائمة المنتجات التي تتم تجارتها عبر المنطقة الحرة.

وتضع “دافزا” تركيزاً إضافياً على دعم قطاع الأغذية الحلال على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو الذي خصصته له دليل “دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة” الشامل، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم ويتوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. وتهدف “دافزا” من خلال الدليل إلى دعم المستثمرين العالميين والشركات خاصة العاملة ضمن قطاع الحلال، ورفع مستوى وعيهم بالفرص التي يوفرها قطاع الحلال إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى التعرف على منظومة الحلال في دولة الإمارات، بما يشمل جوانب الشهادة والاعتماد، علامة الإمارات للحلال، وحلول تأسيس الأعمال.