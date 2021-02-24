إقرار الإطار العام لأسس التطوير الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية

عمان- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الإطار العام لأسس التطوير الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية.

ويمثل هذا الإطار مشروعا وطنيا يهدف إلى التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية (التجسير والنفاذية، ومنح الشهادات المهنية) على مستوى درجة البكالوريوس والماجستير المهني في المسار المهني الذي يعد برنامجا وطنيا يهدف إلى تطوير التعليم التقني والمهني والتنسيب لمجلس التعليم العالي لاستكمال الإجراءات اللازمة وحسب الأصول.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الإدارة التربوية، ودكتوراه الأصول التربوية، وماجستير الإشراف التربوي في جامعة اليرموك. وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير علم حاسوب، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني في جامعة الزيتونة الأردنية، وبكالوريوس هندسة الحاسوب وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وماجستير هندسة الاتصالات، وبكالوريوس الهندسة الطبية، والهندسة المدنية، وماجستير أنظمة النقل الذكية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية في جامعة عمان الأهلية.

واقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس التمريض في جامعة جرش، وبكالوريوس التمريض في جامعة اربد الأهلية، فيما وافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية العامة لكلية المفرق الاهلية الجامعية المتوسطة. بترا