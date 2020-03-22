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إقرار الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي

منذ ساعة واحدة

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تيسير النعيمات
عمان – اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الوطنية لتطوير البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز استخدام المصادر التعليمية مفتوحة المصدر لتحسين التعليم والتعلم والأبحاث العلمية (2019-2025).
و جاءت هذه الاستراتيجية بهدف الدمج بين التكنولوجيا والعملية التعليمية التعلمية لإيجاد بنية تحتية متكاملة ما بين المؤسسات تلبية لمجتمع الاقتصاد العالمي لبناء مجتمع المعرفة باستخدام التعلم الالكتروني وتهيئة بيئة تعلم الكترونية متكاملة قادرة على سد الفجوة الرقمية واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في جميع الأنشطة للمؤسسة .
ويسهم هذا وفق الاستراتيجية بتصميم وتقديم مقررات الكترونية او برامج التعلم المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة لضمان الجودة وخدمة المجتمع وتمكين المؤسسات من اعتماد التعلم الالكتروني حسب المعايير العالمية وتطوير شراكة بين المؤسسات المختلفة خاصة في تصميم وتطوير البرامج الاكاديمية والتدريب وخدمة المجتمع.
واشار رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي انه قد تم ارسال الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية في مؤسسات التعليم العالي الى مجلس التعليم العالي ليصار الى اقراراها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
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