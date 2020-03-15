إقرار خدمة السحب المنزلي لدى مختبرات مدلاب



عمان-اعتمدت وزارة الصحة الأردنية مدلاب لإجراء فحص فيروس كورونا COVID 19 عن طريق خدمة السحب المنزلي المختص بهذه الخدمة ضمن جو آمن ولن تستقبل أي من مختبرات مدلاب المراجعين لفحص الكورونا ولن يتم اجراء هذا الفحص في أي من فروعها.

وقد تم اقرار اعتماد مدلاب كونها تطبق أعلى معايير السلامة العالمية ولحصولها على اعتمادات الجودة والسلامة الأوروبية والأميركية والمحلية ولجاهزيتها التامة لتلبية أبناء الوطن من خلال كادرها المحترف وطاقم خدمة السحب المنزلي. وهذه الخدمة في محافظة العاصمة حاليا بحسب قرار وزارة الصحة.

ولتسهيل عملية الحجز لهذه الخدمة، وفرت مدلاب طاقما متخصصا للإجابة عن الاستفسارات وحجز المواعيد من خلال الأرقام التالية فقط: 0778700666، 0788700666، 0798700666 ، كما اتخذت كافة متطلبات ومعايير السلامة حرصا منها على المواطنين والموظفين كحد سواء عند أخذ العينة وذلك من خلال تجهيز الكادر بكافة وسائل الوقاية اللازمة. مع العلم ان الفحص يتم عن طريق مسحة من الأنف.