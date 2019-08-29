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إقرار مشروع نظام إلغاء تقاعد الصحفيين

منذ 34 دقيقة
مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين في تلاع العلي بعمان - (أرشيفية)

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عمّان – أقرت اللجنة القانونية الوزارية خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، وحضور نقيب الصحفيين راكان السعايدة ونائب النقيب ينال البرماوي، مشروع نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019.

وسيتم مناقشة واقرار مشروع النظام من قبل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، ليصار بعد نشره بالجريدة الرسمية بدء اجراءات تصفية الصندوق من خلال لجنة يشكلها مجلس النقابة برئاسة نائب النقيب وعضوية ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة المشتركين بالصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة حسب أحكام النظام. (بترا)

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