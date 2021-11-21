إقرار مشروع نظام القناصل الفخريّين

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع نظام القناصل الفخريّين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة في الخارج لسنة 2021.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز الخدمات القنصليَّة المقدَّمة خارج المملكة، ومواكبة التطوّرات التي طرأت على العمل القنصلي، وترسيخ أفضل الممارسات المتَّبعة ضمن الإطار النَّاظم لعمل القناصل الفخريين في الخارج، ومعالجة بعض الثّغرات التي ظهرت خلال تطبيق النِّظام السابق.

كما يأتي النِّظام لتحديد آليَّات وإجراءات إنشاء القنصليَّة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة بها، والإشراف عليها، ولتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تعيين القناصل الفخريين، وتحديد شّروط وإجراءات تعيينهم، وحقوقهم وواجباتهم وصلاحيَّاتهم وامتيازاتهم، وتحقيق الأهداف المتوخّاة من تعيينهم.