مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف

عمان-الغد- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2020م.

وتتضمّن التعديلات إعادة هيكلة مديريّات الوزارة، وإلغاء بعضها أو دمجها، بالإضافة إلى استحداث مديريّات جديدة؛ وذلك نظراً لتطوّر أعمال الوزارة وأنشطتها، وبهدف معالجة الاختلالات الإداريّة بما ينسجم وواقعها الحالي.