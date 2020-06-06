إقرار نظام الموارد البشرية ينهي احتجاجات موظفي سكة حديد العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – حسمت شركة تطوير العقبة الجدل القائم منذ سنتين، بعد إيقاف شركة سكة حديد العقبة عن العمل في شهر آذار (مارس) من العام الماضي، وتحويلها إلى شركة مملوكة لسلطة منطقة العقبة الخاصة، وذلك بإقرار نظام الموارد البشرية للشركة والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من شهر.

وكان العمال والموظفون في شركة العقبة لإدارة السكك الحديدية، قد نفذوا عدة وقفات احتجاجية في معان والعقبة للمطالبة بإقرار النظام الخاص بالموارد البشرية وتحويلهم على كادر الشركة أسوة بباقي الشركات التابعة للسلطة الخاصة. وسيطر تخوف على العاملين والذين يزيد عددهم على 500 عامل على مستقبلهم الوظيفي بعد إيقاف النقل السككي من المناجم الثلاثة الشيدية والابيض والحسا إلى جانب تسليم أراضي محطتها في العقبة، في الوقت التي تبحث فيه سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة عن شريك استراتيجي لإنشاء سكة حديد جديدة وتأهيل القطارات.

وتتم حاليا نقل مادة الفوسفات من مناجم الشيدية والأبيض وعقبة حجاز معان إلى الميناء مباشرة عبر شاحنات النقل الخارجي.

وأكد رئيس لجنة العاملين في شركة العقبة لإدارة السكك الحديدية المهندس عبدالله الحميدي، أن العاملين في الشركة ينتظرون منذ عامين من المسؤولين في الحكومة الوفاء بوعودهم وتعهداتهم، بإنهاء قضية الفراغ القانوني الذي تعيشه الشركة وإصدار التعليمات والأنظمة الخاصة فيها، لتوفير الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين.

وأوضح أن العاملين يعيشون ظروفا صعبة نتيجة الالتزامات المالية المترتبة عليهم شهريا والتي بنوها على دخولهم الشهرية قبل إيقاف العلاوات مع ايقاف عمل الشركة.

وبين الحميدي، أن جميع العاملين يرفضون المماطلة والتهميش تجاه حقوقهم واستقرارهم الوظيفي من خلال تطبيق الاتفاقية الموقعة بين لجنة العمل في مجلس النواب والجهات ذات العلاقة لحماية أبنائهم وأسرهم من الضياع.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة رئيس مجلس ادارة شركة العقبة للسكك الحديدية بشار ابو رمان، ان كافة حقوق موظفي شركة العقبة للسكك الحديدية مصونة، مشيرا إلى ان نظام الموارد البشرية للشركة سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره خلال فترة لا تزيد على شهر.

وبين انه سيتم عرضه على موظفي الشركة، مشيرا إلى انه سيكون النظام على غرار الانظمة الخاصة بكافة الشركات الحكومية التي تتبع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع مراعاة خصوصية كل شركة ومجال عملها.

وقال ابو رمان، ان اوامر الدفاع الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص الزيادة السنوية والعلاوة ينطبق على موظفي الشركة، مؤكدا ان الاقتطاعات التي شملتها هذه الاوامر ملزمة للجميع وتحت طائلة المسؤولية.

وأوضح ابو رمان، انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الشركة، مؤكدا ان كادر الشركة سيكون له دور كبير وحيوي حال البدء بتنفيذ مشروع السكك الحديدية، التي تربط العقبة بعمان مرورا بمعان ضمن المشروع الوطني الذي يشتمل بعناصره منظومة لوجستية متكاملة، ستشكل حال انجازها محركا اقتصاديا للوطن، بما فيه من قيمة مضافة مؤثرة ايجابيا على كافة المستويات.

واشار ابو رمان، ان الادارة تدرس حاليا اقرار نظام حوافز لموظفي الشركة، تمكن من يرغب منهم التقاعد المبكر، مشيرا إلى ان مستقبل النقل السككي في الاردن واعد، وسيكون له انعكاسات اقتصادية ايجابية على الاقتصاد الوطني الكلي، تمكنه من المنافسة في هذا المجال الحيوي، خاصة بعد ان تم تغير اتجاه النقل اللوجستي من الغرب إلى الشرق، بعد بروز الصين كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة. وبين الرئيس التنفيذي لشركة العقبة لإدارة السكك الحديدية المهندس ياسر كريشان أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بصدد إصدار نظام موارد بشرية موحد لكافة الشركات التابعة لها مع الأخذ بخصوصية كل شركة .

وبين كريشان ان ادارة الشركة تأخذ بعين الاعتبار كافة مطالب العاملين فيها وانها ستحافظ على كافة مزاياهم ومكتسباتهم الوظيفية وبما ينسجم مع الانظمة والتشريعات الناظمة.

وطالب اعضاء اللجنة الممثلة لكوادر الشركة في لقائهم مؤخرا مع مجلس ادارة الشركة بضرورة توضيح ما تم خصمه من رواتبهم ومن علاواتهم المستحقة وبيان ذلك في كشوفات ملحقة، كما طالبوا بسرعة اصدار نظام الموارد البشرية الخاص بالشركة لكي يتم العمل بموجبه لتوفير المزيد من الامن والاستقرار الوظيفي.