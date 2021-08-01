إقرار 5 أنظمة و4 قرارات و3 تعليمات -روابط

عمان-الغد- صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، 5 أنظمة و4 قرارات و3 تعليمات وأسس تسوية المطالبات العالقة، إضافة إلى اتفاقية مع قطر وبروتوكول صحي مع فلسطين.

وتاليا الأنظمة:نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية، نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني، نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، نظام الاتحادات الرياضية الأردنية.

ونشر في الجريدة الرسمية قرارات تتعلق بالموافقة على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن وطريقة تسديدها، وبتفويض صلاحيات وآخر صادر عن أمين عام وزارة الشباب، إضافة إلى قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وصدرت تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعليمات السُلَف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021، والتعليمات المعدلة لتعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2021.

كما نشرت رئاسة الوزراء أسس معدلة لأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2021.

كما صدرت اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر، وبروتوكول التعاون الصحي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين. – هلا اخبار