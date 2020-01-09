إقراض حوالي 50 ألف دينار ل 156 طالبا في جامعة اليرموك

اربد – قررت لجنة صندوق الطلبة بجامعة اليرموك منح جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من الصندوق، وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (156) طالباً وطالبة، قرضاً مالياً يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020.

وحدد القرار قيمة القرض للطالب الواحد ان لا تزيد عن رسوم تسع ساعات معتمدة ساعات دراسية معتمدة.

وتبلغ القيمة الاجمالية للقروض التي ستمنح للطلبة المستفدين منها (40986) دينارا.

من جهة اخرى، قررت لجنة صندوق التبرعات في الجامعة منح جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم شروط الاستفادة من المساعدة وعددهم (39) طالباً وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 شريطة أن لا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة هذه المساعدات (7893) دينارا.

ودعت عمادة شؤون الطلبة المستفيدين من هذه القرارات استكمال إجراءات الحصول على القرض أو المنحة من خلال الدائرة المالية في الجامعة وحسب الأصول.

وقال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي: إن هذه القرارات تنسجم مع حرص اليرموك على دعم الطلبة المحتاجين ماديا من خلال القروض والمساعدات الجامعية وحسب الإمكانات بما يمكنهم من استكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم، مشيرا الى أن تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين من الطلبة يعد من أولويات الجامعة.(بترا)