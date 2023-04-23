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إقلاع 4 طائرات من سلاح الجو الملكي لإجلاء أردنيين وغيرهم من السودان

3:35 م2023-04-23
إحدى طائرات سلاح الجو الملكي

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أقلعت اليوم الأحد، أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان؛ وذلك لإجلاء 308 مواطنين أردنيين، إضافة إلى شخص من الجنسية الفلسطينية وشخص من الجنسية السورية وشخصين من الجنسية الألمانية وخمسة أشخاص من العاملين في منظمات دولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.

علماً بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ستُعلن عن أية تطورات قد تحدث بأعداد الأشخاص الذين سيتم إجلائهم بواسطة طائرات سلاح الجو، سواء من المواطنين الأردنيين أو من جنسيات أخرى شقيقة أو صديقة.

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3:35 م2023-04-23
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