إقليم البترا: إجراءات احترازية خلال الظروف الجوية لاستقبال المنخفض الجوي

حسين كريشان

البترا – أعلن رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، أن البترا جاهزة لاستقبال أي منخفض جوي.

وأكد الفرجات ، أن البترا لديها غرفة عمليات وطوارئ طوال فترة الشتاء وعلى مدار الساعة، لمراقبة الأحداث والمنخفضات كافة التي قد تشهدها المدينة الوردية.

وأوضح أن السلطة وبكافة كوادرها قد اتخذت عدة إجراءات احترازية خلال الظروف الجوية الاستثنائية التي تسود البلاد خلال الفترة الحالية لضمان سلامة المواطنين والسياح، زوار المواقع السياحية ، لافتا أن السلطة تتابع مع الجهات المعنية الرسمية، تطورات الحالة الجوية والنشرات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

وتجدد السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ:

الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563