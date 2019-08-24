“إقليم البترا” تكشف تفاصيل الاعتداء على حافلة أدلاء سياحيين



حسين كريشان

البترا- كشفت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تفاصيل ما تعرض له أحد حافلاتها الصغيرة، في بيان لها، السبت، وصل لـ “الغد” نسخة منه، إنها تود توضيح تفاصيل ما تعرض له أحد باصاتها الصغيرة اليوم تحقيقا لمبدأ الشفافية ومشاركة المواطن حقيقة الحدث بتفاصيله الدقيقة.

وتاليا نص البيان:

“عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت الموافق 24/8/2019، وأثناء عودة أحد الباصات المملوكة للسلطة والمخصص لنقل الأدلّاء السياحيين بعد انتهاء رحلاتهم الصباحية، سمع سائق الباص صوت انكسار زجاج النافذة الخلفية من الجهة اليسرى للباص، مما اضطره للتوقف لمعرفة سبب الانكسار والتوجه مباشر لاقرب نقطة أمنية. مع العلم أن ما حصل لم يجرِ داخل الموقع الأثري الذي يتردد فيه السياح بكثافة، وإنما على الطريق الخلفي للمحمية الأثرية.

وسارعت الجهات الأمنية والمختبر الجنائي للتأكد من سبب الانكسار، على أن النتائج الأولية تشير إلى احتمالية تعرّض الحافلة إلى إطلاق عيارات نارية، وسيتم إعلان النتائج وعلى غرار ذلك ستقوم السلطة باجراء اللازم في حق المتسبب في هذه الحادثة والتي لا تعكس اخلاق وعادات المجتمع الاردني.

وفي هذا الصدد، تؤكد السلطة كذلك تعاونها المطلق مع مديرية الأمن العام؛ إذ أقرّتا معا خطة أمنية شاملة تهدف للقضاء على اي ممارسات سلبية داخل الموقع الأثري، وما جرى اليوم يدعو جميع الأطراف للإسراع في تطبيقها حفاظاً على الوضع الأمني والسياحي في المنطقة

وتهيب سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نقل أي معلومات أو أخبار من شأنها بث حالة من القلق والاضطراب بين المواطنين والسياح وخصوصا اننا على ابواب الموسم السياح”.

يشار إلى أن شخصا أطلق النار على حافلة خالية من الركاب في منطقة البترا، اليوم السبت. بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام لـ”الغد”.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحادثة لم ينتج عنها أي أضرار بشرية، وأن الأجهزة الأمنية تبحث عن مطلق النار لضبطه والتحقيق معه.

وأشار إلى أن إطلاق النار تسبب ببعض الأضرار المادية للحافلة التي تتبع لمفوضية سلطة إقليم البترا.