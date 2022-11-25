إقليم البترا تنضم رسمياً إلى منظمة السياحة العالمية

جرى في مدينة مراكش المغربية امس الخميس اجتماع المجلس التنفيذي – الدورة 117 لمنظمة السياحة العالمية، والذي تم من خلاله قبول عضوية سلطة إقليم البترا عضواً منتسباً في منظمة السياحة العالمية.

وترأس الوفد الأردني سفيرة المملكة الاردنية الهاشمية في المغرب جمانة غنيمات بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات.

ويشكل انضمام السلطة لمنظمة السياحة العالمية فرصة للنهوض في قطاع السياحة من خلال تقديم مبادرات لتنمية القطاع السياحي وتنظيم ورشات وتدريب وتأهيل القطاع في البترا واستضافة الوفود السياحية والمؤتمرات.

ويشارك في الإجتماع نحو 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحة، من بينهم وزراء ومسؤولين كبار مكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، هيئات إدارة الوجهات السياحية، إضافة إلى مستثمرين متخصصين ووسائل إعلام دولية.

وتلعب منظمة السياحة العالمية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تنمية السياحة، دورا أساسيا في التنمية السياحية ، السياحة المستدامة، والسياحة المسؤولة.