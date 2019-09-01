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إقناع مطلوب بـ”الاستسلام” بعد مطاردة هدد فيها بقتل نفسه في عمّان

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان قامت صباح اليوم بتفتيش منزل شخصين مطلوبين في قضايا سرقة المركبات حيث بادر احدهما فور مشاهدته للقوة باطلاق عيارات نارية باتجاههم ولاذ بالفرار حيث جرت متابعته وعند محاصرته قام بالتهديد بإطلاق النار على نفسه الا ان قائد القوة تمكن بعد مفاوضته من اقناعه بتسليم نفسه والسلاح الذي بحوزته.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى ضبط المطلوب الثاني كذلك وبتفتيش المنزل عثر على مجموعة من قطع المركبات وعدد يدوية تستخدم في سرقة المركبات وبوشرت التحقيقات.

وفي سياق متصل القي القبض في محافظة الكرك على مطلوبين بحق احدهما ١٥ طلبا امنيا والثاني بحقه طلب واحد بعد مداهمة اماكن تواجدهما .

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