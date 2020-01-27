“إكسبو 2020 دبي” يجمع الشباب وصناع التغيير والحكومات

دبي– ستُطرح أكثر قضايا العالم إلحاحا، وبينها تغير المناخ والفقر وغياب المساواة والتدهور البيئي البيئة، على مائدة البحث في إكسبو 2020 دبي عبر برامج فعاليات تهدف لجمع العالم بروح ملؤها التفاؤل بشأن مستقبلنا.

وبحضور نحو 200 مشارك وملايين الزوار، سيكون إكسبو 2020 الحدث الأروع في العالم لاستعراض نبوغ البشرية وإنجازاتها، وسيكون أحد أهدافه إلهام جميع الناس – خاصة فئة الشباب في منطقتنا – للإيمان بقدرتنا على حل هذه التحديات الكبرى.

وكشفت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن برامج فعاليات إكسبو المخصصة لمواجهة هذه التحديات خلال كلمتها في منتدى أهداف التنمية المستدامة السنوي الخامس، الذي عُقِد في أبوظبي في 16 يناير 2020.

وقالت ريم الهاشمي “إكسبو 2020 دبي هو فرصتنا لنجمع العالم بروح من التفاؤل بشأن مستقبلنا. على المستوى العالمي، نواجه عددا من التحديات الكبرى، يتعين علينا التعاون وتبادل الأفكار والالتزام باتخاذ إجراءات لمواجهتها.”

وأضافت “برامج فعالياتنا في إكسبو 2020 تهدف لتسليط الضوء على دور الأفراد والحكومات والشركات والمؤسسات في العمل المشترك للتعامل مع عدد من أكبر التحديات. نشارك العالم طموحنا وتفاؤلنا، وندعو الناس للاجتماع من أجل مناقشة القضايا العالمية والتصدي لها، مثل الاستدامة وتغيُّر المناخ.”

وعلى مدى ستة أشهر، يستضيف إكسبو 2020 هذه الفعاليات المتخصصة، التي سيكون بعضها مفتوحا وبعضها الآخر مغلقا، وتشمل منتديات وورش عمل ومحادثات. وستحتفي هذه الفعاليات بالإنجازات وتعمل على شرح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وقوامها 17 هدفا وهي مجموعة من الأهداف العالمية الرامية إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله، والتصدي لمشكلة غياب المساواة ومناقشة قضية تغير المناخ، وكذلك التأكد من شمول الجميع، والتشجيع على القيام بالمزيد من الإجراءات على طريق تحقيق أجندة عمل 2030.

وينطلق إكسبو 2020 من قناعة راسخة بأن التصدي لقضايا مثل تغير المناخ والاستدامة يتطلب العمل بنهج البدء من القاعدة، بالشكل الذي يستفيد من طاقات الناس، خاصة الشباب، من مختلف أنحاء العالم، وخبراتهم، وطموحهم. ونشجع المشاركين دوما على مشاركة ما لديهم من رسائل وحلول وخبرات سعيا لإلهام التغير الإيجابي على كل من المستويين الفردي والعالمي.

وستتضمن برامج فعاليات إكسبو، المصممة بشكل خاص، تسعة أسابيع تتناول موضوعات متخصصة من شأنها تشجيع العالم على التعاون في مواضيع رئيسية تغطي قضايا المناخ، والتنمية الحضرية والمدن، والسفر والاستكشاف، وأهداف التنمية المستدامة، والصحة واللياقة، والإبداع، والزراعة والتنمية المعيشية، والنساء والفتيات، والمياه.