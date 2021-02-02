إلتشي يضم حارس المرمى الأرجنتيني جازانيجا على سبيل الإعارة

إلتشي (إسبانيا) – أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، رحيل حارسه الأرجنتيني باولو جازانيجا لصفوف إلتشي الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد أن بدأ مسيرته كلاعب ناشئ في صفوف فالنسيا، رحل صاحب الـ29 عاما لإنجلترا حيث لعب أولا لضفوف جيلينجهام، الدرجة الرابعة، في موسم (2011-12).

ثم انتقال زانيجا بعدها لحماية عرين ساوثامبتون في البريميير ليج وحتى 2018، حيث شارك خلال تلك الفترة في 23 مباراة.

وعاد الحارس اللاتيني في موسم (2016-17) لإسبانيا مع رايو فاييكانو الإسباني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددا لإنجلترا عبر بوابة توتنهام هوتسبر.

ومع الفريق اللندني، شارك الحارس الدولي في 37 مباراة. ويعد زانيجا ثاني صفقات إلاشيت خلال الميركاتو الشتوي بعد الكولومبي يوهان موخيكا الذي انضم من فريق الدرجة الثانية جيرونا على سبيل الإعارة. (إفي)