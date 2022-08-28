إلحاق الحضانات بـ”التربية”.. خلط الدور الرعائي بالتعليمي

نادين النمري

عمان – أثارت توصية لجنة تطوير القطاع العام، بخصوص نقل قطاع الحضانات من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، تساؤلات مختصين فيما إذا كانت تصب فعليا في صالح برامج تطوير الطفولة المبكرة.

ووجد هؤلاء في التوصية “تناقضا” مع توصيات لجنة رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت لإنشاء مجلس موحد لتنمية قطاع الطفولة المبكرة، قائلين إنه في ظل التعثر والتأخر الكبير لدى “التربية” في التوسعة، والزامية برنامج رياض الأطفال، فإنه من غير المنطقي إضافة عبء جديد كقطاع الحضانات، مضيفا أن الدور الأساسي للحضانات “رعائي” ليس لوزارة التربية احتكاك به.

يأتي ذلك في وقت حاولت “الغد” الاتصال مع القائمين على وزارة التربية، لكن لم تتمكن من الحصول على رد من أي منهم، فيما قال مصدر رسمي مطلع “قد يكون من الجيد توحيد المرجعية من حيث الترخيص وإيجاد روابط بين دور الحضانة ورياض الأطفال”.

وتساءل المصدر نفسه “هل ستكون “التربية” قادرة على وضع خطة للتوسع في الحضانات، متسائلا ما هو الدور الملقى على عاتق “التربية”، هل هو تنظيمي ام توسعي ام تنموي، ام يتعلق بالترخيص والمناهج.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، أهمية التعليم قبل المدرسة في مرحلة الطفولة المبكرة، تحديدا الفئة العمرية بين 3 و5 أعوام، موضحا أنه “برغم أهمية إشراف وزارة التربية على ما يعطى من محتوى تعليمي للأطفال في سن الحضانة، لكن نقل ملف الحضانات بأكمله إليها لا يبدو قرارا صحيحا”.

وبين “أن الحضانات تشمل الأطفال من سن الـ70 يوما الى 4 أعوام

و 8 أشهور، وفي حين يعد التعليم قبل المدرسة مهما منذ سن الـ3 أعوام، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار احتياجات الطفل في سن الـ70 يوما هي تعليما”.

وأوضح أن “الحضانات بشكل أساسي، تقدم خدمات رعائية للأطفال الأمهات العاملات، وبالتالي فإن دورها الأكاديمي محدد، مع أهمية أن يكون دورها التعليمي والأكاديمي تحت اشراف التربية، لضمان ربطه بما يعطى في رياض الأطفال، لكن الحضانات تبقى قطاعا رعائيا له خصائص محددة، كما أن الحضانات لا تعمل وفق تقويم مدرسي، إلى جانب اختلاف ساعات عملها بشكل يختلف كليا عن المدارس، إذ ترتبط غالبا بساعات العمل في القطاع الخاص”.

وتساءل “كيف من الممكن لوزارة التربية، الإشراف على الحضانات وهي أساس لا توفر حضانات كما الحال للمدارس ورياض الأطفال الحكومية”، مضيفا أن “هناك عبئا هائلا على وزارة التربية ضمن إطار عملها الحالي، فلماذا وضع المزيد من الأعباء”.

مصدر رسمي طلب عدم نشر اسمه، اعتبر أنه عند النظر الى مكون الطفولة المبكرة في رؤية التحديث الاقتصادية وخطة تحديث القطاع العام، فإنه “لا يوجد أي ارتباط بين الرؤيتين، كما أن الآلية التنفيذية لنقل ملف الحضانات غير واضحة”.

وقال المصدر “قد يكون من الجيد توحيد المرجعية من حيث الترخيص، وإيجاد روابط بين دور الحضانة ورياض الأطفال”، مضيفا أنه “حتى الآن تسعى وزارة التربية منذ سنوات مضت للتوسع في رياض الأطفال، لكنها ما تزال تراوح مكانها، والتوسع ليس بالمستوى المأمول”، متسائلا “هل ستكون “التربية” قادرة على وضع خطة لتوسع الحضانات، أو إطلاق مبادرة لإنشاء دور الحضانات في أماكن العمل؟، وما هو الدور الملقى على عاتق الوزارة: هل هو تنظيمي ام توسعي ام تنموي، ام يتعلق بالترخيص والمناهج”، موضحا “الأمر بحاجة إلى تأن”.

من ناحيتها، قالت عضو مؤسسة صداقة “نحو بيئة عمل صديقة للمرأة” سهر العالول “يجب أن نسأل هل تمت دراسة هذا الموضوع؟ وما هي النماذج التي ينظر اليها عند اجراء الخطة واين طبقت؟”.

وتضيف، في كل دول العالم، هناك تعريف للطفولة المبكرة، وما هي الجهات المسؤولة في الإشراف عليها من الدولة. السؤال، ما هو النموذج الأردني؟ وعلى ماذا اعتمد؟ ولماذا هذه التوصية؟، والواقع أنه من الصعب مناقشة الخطة دون تبيان للأسباب التي اتخذ على أساسها القرار.

وزادت “هل اتخذت التوصية بسبب فجوات في الآلية الحالية؟ وان كان كذلك، كيف ستسهم التوصيات بتطبيق أفضل؟”.

وترى العالول في توصية خطة تطوير القطاع العام لنقل الحضانات إلى وزارة التربية “بعثرة كبيرة للقطاع ونخشى ضياع الجهود التي بذلت في السنوات السابقة بهذا القطاع الذي جعل من الحضانات أولوية”.

وتعود لتتساءل لماذا تنقل الحضانات من وزارة التنمية إلى وزارة ليس لديها خبرة في القطاع.

وهنا تستكمل مديرة مؤسسة صداقة الحديث رندا نفاع الحديث وتقول، عند نقل الملف من وزارة لأخرى هناك خسارة من الخبرة العلمية والتراكمية على مدار سنوات، ويؤثر على العلاقة التي تربط وزارة التنمية مع الحضانات ومقدمات الرعاية، وهو ما سينعكس حتما على إدارة الملف.

وقالت “وزارة التربية لديها ملفات كبيرة شائكة فضلا عن إشكاليات وملفات كبيرة تعمل عليها فهل نحن بحاجة لنقل ملف آخر كبير وبه تحديات كثيرة إلى وزارة منهكة بالاعباء”.

منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” الدكتور فاخر دعاس، قال إن عمل الحضانات يتضمن شقين، شق خاص بالرعاية، وآخر يتعلق بالدور التعليمي والأكاديمي، موضحا بأن الحضانات دورها الأساسي رعائي، مع جزء بسيط يتعلق بالتعليم.

ورأى دعاس، أن من أوصى بنقل الحضانات إلى وزارة التربية غير مطلع بشكل كاف على ملف التربية والتعليم من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة اخرى، مضيفا ان الحضانات في المملكة، هدفها رعائي ولتسهيل الأوضاع للأسر والأمهات العاملات.

ولفت إلى أنه لم توضح الخطة آلية التعامل مع الحضانات المؤسسية، التابعة للشركات والمصانع والمستشفيات، لخدمة ابناء العاملات بها، لافتا إلى أن هذه الحضانات هي مخصصة للرعاية فكيف ستكون تبعيتها لوزارة التربية وهنا يظهر حجم الخلل في فهم طبيعة عمل الحضانات ودورها.

الأمر الآخر، وفقا لدعاس ضرورة التمييز في العمر هناك أعمار مختلفة في الحضانات من 70 يوما إلى 4 سنوات و 8 أشهر، هي أعمار الأطفال المستفيدين من الحضانات وفي وقت التعليم المبكر ينطبق على الأطفال من سن الـ3 سنوات، كون الجانب تعليمي مهم لكن للفئة العمرية الأقل من ذلك، فإن المكون التعليمي بسيط جدا والدور الأكبر هو رعائي بالتالي عندما تعتبر الطفل بعمر الـ70 يوما هو بعمر التعليم، فهذا يدلل على ضعف الاطلاع على دور الحضانات.

واعرب دعاس عن تخوفه، من أن يكون الحاق الحضانات بوزارة التربية، خطوة أولى لالغاء الزامية توفير الحضانات لابناء العاملين في المؤسسات الكبرى.