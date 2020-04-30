إلزام المولات ومراكز التسوّق الكبرى بتخصيص موقع لبيع الكمّامات

عمان- الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس، إن الحكومة اشترطت على أصحاب المحال التجارية الكبرى “المولات” تخصيص موقع لبيع الكمّامات على مداخلها، وذلك بعد أن سمحت بعودة الأنشطة التجارية في هذه المحال باستثناء المطاعم، ودور السنيما، والأماكن الترفيهيّة، ومواقع لعب الأطفال.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات، “بخصوص عمل المولات ومراكز التسوّق الكبرى؛ أودّ التأكيد على استمرار إغلاق المطاعم، ودور السنيما، والأماكن الترفيهيّة، ومواقع لعب الأطفال فيها؛ ويسمح ببقيّة الأنشطة التجاريّة ضمن الحدود والضوابط المصرّح بها، واشتراطات السلامة العامّة والإجراءات الوقائيّة”.

“يشترط على أصحاب المولات تخصيص موقع لبيع الكمّامات على مداخلها، والتشديد على عدم السماح بدخول أيّ شخص لا يرتدي الكمّامات أو يخلّ بإجراءات الوقاية أثناء عمليّة التسوّق.”، وفق العضايلة الذي أوضح أن “المنشآت المصرح لها بالعمل، سواءً في المولات أو خارجها، فقد تمّ إلزامها بوضع إشارات لوقوف المواطنين، تحقيقاً لشرط التباعد الجسدي والمسافات الآمنة، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول أكثر من شخصين إلى المنشأة في الوقت الواحد، والتشديد على عدم دخول أيّ شخص لا يلتزم بارتداء الكمّامة”.

حظر تجول شامل

وأكد العضايلة، تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل الجمعة، الذي يشمل حملة التصاريح أيضا، لكنه يستثني الفرق الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين القائمين على إدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وقال إن حظر التجوّل الشامل “يساعد المواطنين على التباعد الجسدي، ويحدّ من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ خصوصاً في ظلّ التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، الأمر الذي يتطلّب التشديد في بعض الأوقات”.