إلزام سيارات التطبيقات الذكية بالطبعة الجانبية اعتبارا من اليوم

رهام زيدان

عمان – قال مدير عام هيئة النقل البري د. بشار العمري إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بالزام سيارات تطبيقات النقل الذكية بتنفيذ التعليمات التي أقرتها الهيئة في وقت سابق من العام الماضي وأصدرت تعليمات معدلة بشأنها.

وبين العمري في رد على سؤال لـ”الغد” أمس أن أهم هذه التعليمات وضع طبعة جانبية على السيارات العاملة على هذه التطبيقات.

وأكد العمري التزام الهيئة بوقف إصدار أي تصريحات جديدة لشركات أو سيارات جديدة للعمل على هذه التطبيقات وفقا للقرار الصادر عنها سابقا موضحا ان عدد الشركات المرخصة رسميا الآن 6 شركات فقط وعدد السيارات المرخصة للعمل مع هذه الشركات 13 ألف سيارة.

وكانت الحكومة قررت بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية على المركبات العاملة اعتبارا من مطلع العام 2020.

وبحسب قرار صادر عن هيئة تنظيم النقل البري في ذلك الوقت فإن هذا القرار يأتي “نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات”.

كما قررت الهيئة تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 % عن الأجرة المعتمدة لسيارات التكسي الأصفر بدلا من 15 % اعتبارا من تاريخ الأول من كانون الثاني(يناير) المقبل، إضافة إلى وقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفخمة “الليموزين”، وإعادة تفعيل اللجنة الرقابية المشكلة.

ووافقت هيئة تنظيم قطاع النقل البري في وقت سابق على إضافة سائق ثان لمركبات تعمل ضمن التطبيقات الذكية المرخصة، وتحرير تصريح عمل على أكثر من تطبيق.