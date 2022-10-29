إلزام شركات الكهرباء بدراسات تقييم لخطوطها تمنع صعق الطيور

فرح عطيات



عمان – ألزمت تعليمات إرشادية جديدة شركات الكهرباء بـ”إجراء دراسات تقييم أثر بيئي، وأخرى بيئية استراتيجية لخطوط نقل الكهرباء المنوي إنشاؤها، لمنع أي حوادث صعق أو تكهرب للطيور المهاجرة”، وأن “تنظر هذه الإجراءات في الآثار المحتملة على البيئة والطبيعة بشأن أي قرار يخص إنشاء البنية التحتية للخطوط، مع تحديد إجراءات التخفيف منها أو تجنبها.

وسيجري بموجب الدراسات “إعداد خرائط للمناطق الشديدة الخطورة على الطيور المهاجرة، والتي تُسهم بتسجيل مواقع وحركات الأنواع المعرضة لتأثيرات البنية التحتية للطاقة الكهربائية”.

ووفق “تعليمات الخطوط الإرشادية العامة لدراسات الطيور في المرافق والبنى التحتية لنقل الكهرباء”، فإن “خطوط الطاقة الأرضية، تتسبب بمخاطر قاتلة للطيور عبر الاصطدام بالإسلاك، أو الصعق الكهربائي، والتي تسهم بنفوق أعداد كبيرة منها، بما في ذلك أنواع اللقالق والجوارح، بخاصة تلك التي تعبر مسار الهجرة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا”.

وتتسبب خطوط الكهرباء عالية الجهد، بحوادث اصطدام الطيور الحوامة المحلقة، والتي تحدث مع السلك الأرضي الممتد أعلى البرج، فوق خطوط نقل الطاقة.

وفي حال لم يتم إصدار “التقييم البيئي الاستراتيجي”، فيتوجب استشارة خبراء إقليميين وطنيين لتقديم التوجيه بشأن المناطق عالية الخطورة والطرق المناسبة”، وفق التعليمات.

وتتضمن مراحل عمليات التقييم لتأثيرات خطوط الطاقة الكهربائية على الطيور بـ”تحديد مسار الخط والممرات، والبدائل الأخرى، وجمع بيانات حول الطيور، مع تحديد المناطق الحساسة”.

ويجب أن تتضمن أساليب البحث “عمليات التقييم للطيور المعششة على مسار المشروع، وإجراء دراسات من نقاط مراقبة هجرة الطيور، ولمدة لا تقل عن أسبوعين، فضلا عن إعداد أخرى لتقييم الأنواع النادرة، أو المهددة بالانقراض”.

وحددت التعليمات نشاطات يجب تنفيذها خلال عملية إنشاء خطوط الكهرباء، من بينها “التقليل من عمليات إزالة الغطاء النباتي الطبيعي، وتطبيق معايير كافية للسيطرة على انحسار وانجراف التربة، وضمان التخلص الآمن من النفايات”.

كما لا بد من “الحصول على مواد الإنشاء الأولية من مصادر محلية، وأن تكون مستدامة بيئياً، الى جانب ضمان عدم إطلاق أي أنواع مدخلة غازية”.

ومن التدابير المقترحة لتفادي التأثيرات السلبية للخطوط الكهربائية “دفن كوابل الكهرباء تحت الأرض، وتركيب العوازل، واستبدال أو تغيير التصاميم لخط الكهرباء”.