إلزام مدرسة خاصة بدفع 4800 دينار لمعلمة

عمان– قالت نقابة المعلمين، إن محكمة جنوب عمان، قضت بعد 3 شهور من الترافع، بإلزام إحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمان، بدفع مبلغ 4800 دينار لإحدى المعلمات تم فصلها تعسفياً.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها كلفت محامياً على نفقتها، للترافع عن المعلمة لدى المحكمة استناداً للمادة 4 من قانون النقابة رقم 14 لسنة 2011 وتعديلاته.

وأكدت أن المحكمة أنصفت المعلمة، وألزمت المدرسة بالمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.-(بترا)